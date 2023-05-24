سفير الاتحاد الأوروبي: مصر لها دور ريادي في القضية الفلسطينية ونتعاون لحلها

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن مصر لها دور ريادي في القضية الفلسطينية.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي في مصر خلال لقاء خاص عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن هناك حاجة لإعلان حل الدولتين ولكن يجب الاتفاق بين الجانبين لوضع حل للأزمة من خلال حل الدولتين، وهناك اندلاع لمزيد من الصراعات في الأراضي الفلسطينية، وممتنون للدور المصري الذي تلعبه لتهدئة الأوضاع ووقف الاقتتال والصراع والدماء الذي رأيناه على مدار الأيام الماضية».

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: «هناك تعاونا قريب بين مصر والاتحاد الأوروبي لحل هذه القضية، وكذلك هناك تعاون بين مصر وفرنسا والأردن لتناول عدد من القضايا، ولدينا الكثير من الممثلين لوضع أسس العملية السلمية لوضع الحل الأساسي للتأكيد على أهمية حل الدولتين، والعودة إلى مبادرة السلام العربية».