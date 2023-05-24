جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: طفرة في العلاقات المصرية الأفريقية بعهد السيسي (فيديو)

ثمن الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، جهود الدولة المصرية في التعامل مع الملف الأفريقي فشهد العلاقات المصرية الأفريقية طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدار 9 سنوات بشكل غير مسبوق، حيث قطع شوطا طويلا في هذه العلاقات خلال ترؤس مصر الاتحاد الأفريقي.

وأضاف "الشرقاوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن ما يحدث في شرم الشيخ وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات بنك التنمية الأفريقي هو انعكاس وامتداد لهذه الحالة، ومزيد من الاهتمام والتعاون بين المؤسسات الأفريقية الكبرى.

وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن بنك التنمية الأفريقي أحد أهم مؤسسات التمويل في القارة الأفريقية، حيث جرى تأسيسه منذ عام 1964 وتشترك فيه كل دول القارة الأفريقية، وفي اجتماعاته التي تجرى حاليا تم الجمع بين محاور عديدة مثل أهداف قمة المناخ COP 27، حيث أجرت مصر في هذه القمة العديد من الفعاليات والأطروحات.