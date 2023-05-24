جندي فقد ساقيه في الحرب يتحدى الإعاقة من أعلى قمة جبل إيفرست

تمكن جندي بريطاني سابق مبتور من الصعود إلى قمة جبل إيفرست ، حيث أصبح أول من يصعد إلى أعلى قمة في العالم بأرجل صناعية.

وصعد هاري بوداماغار صاحب الـ 43 عامًا ، إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 8848.86 مترًا ليصبح أول شخص مبتور القدمين من فوق الركبة يتسلق جبل إيفرست

فقد بوداماغار ساقيه في الحرب في أفغانستان أثناء قتاله كجندي في الجيش البريطاني جوركا لصالح حكومة المملكة المتحدة في عام 2010 ، وكان قد أجل خطته لتسلق جبل إيفرست في عام 2018 بعد أن أدخلت الحكومة لائحة تسلق الجبال التي منعت المتسلقين المكفوفين والمبتورين والمتسلقين الفرديين من تسلق الجبال ، بما في ذلك إيفرست في عام 2017.

وتقدم بوداماغار التماس ضد الحظر ورداً على ذلك ألغت المحكمة العليا الحكم بإصدار أمر في عام 2018 ، مما مهد الطريق لبوداماغار لصناعة التاريخ

وقال ماغار في مقطع مصور نشره مكتبه الصحفي ”بعد تسلق الجبل بنجاح عانقت من حولي من الشيربا، وبكيت كطفل، كنت سعيدا للغاية. هدف حياتي أصبح تغيير تصورات الناس عن الإعاقة. تغيرت حياتي في غمضة عين ومهما حدث، لا يزال بإمكاني عيش حياة راضية "