سيارة مسرعة تدهس 4 أشخاص أعلى الطريق الإقليمي بالصف.. والتحفظ على قائدها

أصيب 4 أشخاص جراء اصطدام سيارة مسرعة بهم أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق الإقليمي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بـ4 أشخاص مما تسبب في إصابتهم جرى نقل المصابين إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.