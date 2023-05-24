بالفيديو.. عمرو درويش: القائمة المطلقة هي النظام الانتخابي الأمثل

أكد عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية انعقاد الحوار الوطني في هذا التوقيت، وتحدث عن النظام الانتخابي الأمثل في ظل المناقشات الحالية على مستوى المحور السياسي في الحوار الوطني.

وقال "درويش" في حواره لبرنامج "صباح الخير يامصر" على فضائية "مصر الأولى: "في تقديري الشخص أن النظام الأمثل في ذلك هو وجود قائمة مطلقة مغلقة لاستيعاب الضوابط الدستورية المحددة مع جزء يقترب من حوالي 25% للمقاعد الفردية".

وتابع: "قيمة مناقشة هذا القانون أنه استحقاق دستوري ينتظره الناس، كما أنه وجهة مباشرة ما بين تعامل المواطن والدولة متمثلة في الجهاز التنفيذي وبالتالي، فإننا نرى أنه من المهم أن يصدر في أقرب وقت وأعتقد أن المناقشات الحالية ستسفر عن حالة من التوافق حتى يسمح لكل التيارات السياسية مختلفة الأيدولوجيات والمحليات أن تشارك في أعمال المجالس الشعبية المختلفة".