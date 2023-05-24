ثقافة الفيوم تحيي ليالي السواقي بتراثها الأصيل

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج مايو الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تنوعت بين العروض الفنية والمحاضرات والندوات التي تناولت عدة قضايا في سياق خطة التوعية التثقيفية، إضافة إلى الفعاليات المقدمة لتنمية مواهب الرواد في المجالات الأدبية والفنية المتنوعة.

في السياق قدم قصر ثقافة الفيوم عرضا فنيا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو على زكي، بميدان السواقي، تضمن عددا من الأغاني والأناشيد الدينية، ضمن برنامج للقصر يهدف لمشاركات فعالة تلمس وجدان أبناء المحافظة ومحبي الفن والشعر والأدب والموسيقى، والخروج بالأنشطة لأماكن التجمعات والتي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا من الجمهور.

ونظمت مكتبة قلمشاه الفرعية محاضرة بعنوان "ترشيد الاحتياجات داخل الأسرة في ظل الغلاء" تحدثت بها نوال جابر، عن مفهوم الترشيد موضحة أنه تقليل وترشيد في الإنفاق على الاحتياجات الضرورية داخل البيت.

وبدأت مكتبة الطفل والشباب بطامية أولى المحاضرات التعريفية للماث الذهني أو القدرات الذهنية والتي تحث الطفل على استخدام عقله وقدراته الذهنية في العمليات الحسابية، وشهدت المحاضرة إقبالا غير مسبوق من الأطفال والكبار.

كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "تعليم كتابة القصة" للأديب أحمد طوسون، وتحدث بها عن تعلم كتابة القصة للطفل، مشيرا إلى أن الهدف الأول منها هو تنمية مهارات الإبداع والتفكير والكتابة لطفلك وشحذ ذاكرته وخياله، بالإضافة إلى زيادة ثروته اللغوية وحصيلة الكلمات لديه.

وعقدت مكتبة مطرطارس الفرعية جلسة لمناقشة كتاب "الكوارث الطبيعية هل أنت مستعد لمواجهتها" تأليف نخبة من العلماء تحت إشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أدارها محمد نادي، تحدث بها عن تعريف الكوارث الطبيعية وأنواعها مثل الزلازل والفيضانات والسيول والبراكين، ثم عرض خريطة لأهم الأماكن المتضررة من الكوارث في العالم، ثم تحدث عن الزلازل وكيفية مواجهتها والاستعداد لها.

فعاليات البرنامج نظمها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، التابع لإقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والذي يتضمن يوميا فعاليات متنوعة لرواد المواقع، وتشهد تكثيفا للبرامج المقدمة خلال فترة الإجازة الصيفية.

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