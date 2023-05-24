محافظ الإسماعيلية الأسبق يشهد حفل تخريج دورة المدربين الأساسية بنقابة المهن الرياضية بجامعة القناة

رحب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بالدكتور عبد المنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأسبق ومحافظ الإسماعيلية الأسبق أثناء تواجده بالجامعة بحفل تخريج دورة المدربين الأساسية (484) بنقابة المهن الرياضية.

في سياق مُتصل، استقبل الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور عبد المنعم عمارة أثناء زيارته للجامعة .

وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، أن الدكتور عبد المنعم عمارة من أهم شخصيات محافظة الإسماعيلية ؛ فقد ساهم بالكثير من أعمال التطوير في المحافظة وإعادة البناء بعد العودة من التهجير عقب انتصار أكتوبر 1973 من خلال مناصبه التي تولاها. وخلال 12 سنة كاملة من توليه مسئولية محافظ الإسماعيلية، قدمت المحافظة نموذج جيد من التطور المعماري والسياحي والثقافي. وأقام العديد من المهرجانات العالمية بالمحافظة واجتذب الكثير من السياحة الداخلية بمصر .

من جانبه أشاد عمارة بجامعة قناة السويس ودورها المجتمعي البارز في إقليم القناة وسيناء مشيراً إلى تميز الجامعة العلمي و مستوى خريجيها ، لافتاً إلى أن وجود الجامعة ومستشفياتها له دورة الفعال في إعمار مدن الإقليم.

حضر مراسم الاستقبال، الدكتور فتحي ندا نقيب الرياضين بجمهورية مصر العربية واللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب الأسبق ،والدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ، وبحضور العديد من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية والحاج بلبل النحاس نقيب الرياضيين بالاسماعيلية وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية بالإسماعيلية .