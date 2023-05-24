دبلوماسي روسي: موسكو عازمة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع إفريقيا

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن إفريقيا لديها القدرة على أن تكون واحدة من قادة العالم متعدد الأقطاب الذي يتم تشكيله حاليا، وأن روسيا مصممة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع دول القارة.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية اليوم الأربعاء، عن أنتونوف قوله، خلال أمسية "روسيا- إفريقيا في السفارة الروسية بواشنطن"، "إننا نعتبر حدث اليوم مساهمة مهمة في الاستعدادات للقمة الروسية الإفريقية الثانية التي ستعقد في سانت بطرسبرج في يوليو المقبل وستحدد تطور العلاقات بين بلدينا في السنوات القادمة".

وأكد أن "العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية لها قيمة جوهرية وليست موجهة ضد أحد".

وقال أنتونوف: "نحن ملتزمون بشدة بتطوير شراكة استراتيجية مع أصدقائنا الأفارقة، والعمل معا لتعزيز العلاقات العادلة والمتساوية، وتحسين آليات العلاقات الاقتصادية متبادلة المنفعة.. ومن خلال جهودنا المشتركة، ستصبح القارة واحدة من قادة النظام العالمي الناشئ متعدد الأقطاب. سنواجه الأيديولوجية الاستعمارية الجديدة التي يفرضها الآخرون".

وأضاف أنه ييتم تنظيم القمة في سانت بطرسبرج "في بيئة جيوسياسية معقدة خلال التغيرات الجذرية في السياسة والاقتصاد العالميين".

وتابع "بعض الدول الغربية تفضل منع تشكيل نظام عالمي أكثر عدلا. إنها تدافع بشدة عن المفهوم الخاطئ لعالم قائم على قواعدها، وتمارس ضغوطا سياسية ودبلوماسية غير مباشرة على الآخرين، بما في ذلك الأفارقة"، وأضاف "روسيا تستعد للقمة بأكبر قدر من الجدية. وسنكون سعداء للترحيب بقادة جميع الدول الأفريقية ورؤساء المنظمات الإقليمية ولا استثناءات".

ووقفا لأنتونوف "فإن الفكرة الأساسية للحدث هي تعزيز سيادة الدول الأفريقية وتعزيز دورها في الشؤون العالمية".

وقال إن "الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على الاتصالات والمحادثات الثنائية مع جميع الشركاء على هامش المنتدى رفيع المستوى القادم".

وتابع "نعتقد أنه يجب معاملة الدول الأفريقية بشكل لائق وعلى قدم المساواة"، "في زمانها، ساهم الاتحاد السوفيتي بشكل كبير في الكفاح ضد الاستعمار والعنصرية والفصل العنصري. وقدمت بلادنا المساعدة للدول في الحصول على استقلالها والدفاع عنه. والآن تواصل روسيا سياسة الدعم الشامل للدول الأفريقية".

وأضاف"نحن ندعو إلى تمثيل أوسع للدول الأفريقية في المحافل الدولية، أولا وقبل كل شيء في مجلس الأمن الدولي ومجموعة العشرين". وقال "نواصل التعاون الدفاعي بما في ذلك تزويد الشركاء الأفارقة بالأسلحة والمعدات الروسية وتدريب العسكريين".

وتعقد القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني هما حدثان توأمان من المقرر عقدهما في سان بطرسبرج ثاني أكبر مدينة في روسيا يومي 26 و29 يوليو. أقيم حفل الافتتاح في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2019.