إجلاء سكان جزيرة غوام الأمريكية تحسبا لوصول إعصار عملاق

أجلت إدارة جزيرة غوام الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ سكّان مناطقها الساحلية، تحسبا لوصول الإعصار العملاق "ماوار"، الذي يُتوقّع أن يجتاحها اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وفي الساعة السابعة بالتوقيت المحلي من صباح الأربعاء، كان الاعصار "ماوار" على بُعد نحو 110 كيلومترات من الجزيرة، ترافقه رياح تصل سرعتها إلى ما يقارب 225 كيلومتر /ساعة، بحسب أحدث نشرة للأرصاد الجوية الأمريكية.

وأضافت الأرصاد الجوّية في نشرتها، أنّ هذا الإعصار يشكّل تهديداً ثلاثياً إذ يرجّح أن يجلب معه رياحاً عاتية وأمطاراً طوفانية، وأن يؤدّي إلى "فيضان ساحلي قد يكون مميتاً".

وأعلن مطار "إيه بي وون بات" الدولي أنّه بسبب الإعصار تمّ إلغاء نحو 60 رحلة جوية كان مقرراً أن تهبط في غوام، أو تقلع منها بين الثلاثاء والخميس.

ويتمركز نحو 22 ألف جندي أميركي وأفراد أسرهم في جزيرة غوام.