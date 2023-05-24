طلب إحاطة لوزير الرياضة بشأن هروب بطل المصارعة أحمد بغدودة

تقدم النائب أحمد مهني، بطلب إحاطة بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن هروب بطل المصارعة أحمد فؤاد بغدودة من بعثة المنتخب المصري في تونس، حيث أوضح أن هناك أخبارا تناقلها رواد السوشيال ميديا من شأنها أن تضر بالرياضة المصرية.

وأضاف عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له، أنه تداول بعض المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي أخبارا لا نعلم مدى صحتها بشأن تحصيل 14 ألف جنيه ضرائب من أصل مكافأة قدرها 16 ألف جنيه من لاعب منتخب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، وهي أخبار لو صحت لكان من شأنها إثارة البلبلة في الشارع الرياضى.

وأضاف: كما أن هناك أخبارا أخرى متداولة بشأن سفر اللاعب إلى فرنسا وانضمامه إلى منتخب فرنسا، وأن الجانب المصري اتخذ كل الإجراءات القانونية لاستعادة الرياضي ومنعه من تمثيل علم آخر، عبر الاتصال بسفارة مصر بتونس وفرنسا، وإخطار الاتحاد الدولي للمصارعة بالحادثة.

وتابع: واقعة هروب الرياضيين المصريين التي تكررت في الآونة الأخيرة، أعادت تسليط الضوء مجددا على مشاكل الاتحادات الرياضية في مصر، سواء في ما يتعلق بنقص التمويل أو انخفاض المرتبات.

وأضاف احمد مهني، أن هذا الأمر يجب أن يتم فتح تحقيق موسع فيه من خلال وزارة الشباب والرياضة للوقوف على أسباب ومجريات موضوع اللاعب المصري أحمد بغدودة.

وطالب النائب أحمد مهني، بإحالة الطلب إلى لجنة الشباب والرياضة لاتخاذ اللازم بشأن التحقيق في موضوع هروب اللاعب أحمد بغدودة من بعثة المنتخب المصري في تونس.