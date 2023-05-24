القبض على 5 لصوص بالقاهرة

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 5 لصوص لقيامهم بأعمال سرقات بالعاصمة.

البداية عندما تم ضبط (شخص ، له معلومات جنائية) حال استقلاله دراجة نارية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهته اعترف بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" كما اعترف بارتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

كما تم ضبط ( شخص – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى ، وبحوزته (عدد 4 هواتف محمولة مجهولة المصدر) وبمناقشته عن سبب حيازته للمضبوطات اعترف بقيامه بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" واعترف بارتكابه (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وفى المرج نجحت أجهزة الأمن فى ضبط (شخصين) حال محاولتهما سرقة مركبة "توك توك" كرهاً عن قائدها، وبحوزتهما ( سلاح أبيض ، كيس يحوى كمية من مسحوق الشطة) ، وبسؤال المجنى عليه أقر أنه حال سيره مستقلاً مركبة "توك توك" قيادته إستوقفه المتهمان وطلبا منه توصيلهما لدائرة قسم شرطة المرج ، وفور وصولهما للمنطقة محل الضبط فوجىء بقيام أحدهما بتهديده بالسلاح والآخر بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه فى محاولة منهما لسرقة المركبة قيادته كرهاً عنه ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة. كما تم ضبط (شخص) بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته ( بطارية مجهولة المصدر – زرادية – 3 مفتاح) وبمناقشته عن مصدر البطارية إعترف بسرقتها من إحدى السيارات حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "الضغط على الكابوت" بإستخدام الأدوات المضبوطة حيازته ، كما اعترف بارتكابه (4) وقائع سرقة ، وأقر بتصرفه للمسروقات لدى عميله "سيئ النية" مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



