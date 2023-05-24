سلة الأهلي تواجه ستاد مالي في نصف نهائي بطولة أفريقيا

يواجه فريق كرة السلة بالنادي الأهلي نظيره ستاد مالي في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي BAL المقامة حاليًا في رواندا.

وكان الأهلي تأهل لنصف النهائي عقب الفوز في مباراة ربع النهائي على ريج الرواندي بنتيجة 94-77 في اللقاء الذي أقيم يوم السبت الماضي.

يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وستاد مالي سيواجه الفائز من مباراة بترو أتلتيكو دي لواندا الأنجولي أمام نظيره دوان بطل السنغال

وتأهل الأهلي لنهائيات البطولة بعد أن حسم وصافة ترتيب مجموعة النيل حيث لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 وخسر في لقاء وحيد.

وضمت قائمة الأهلي لنهائيات البطولة كلًا من : “مايكل طومسون، عمر عزب، إيهاب أمين، كوري ويبستر، درامان كمارا، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، عمرو زهران، نوني اوموت، مايكل فاكوادي، عمر طارق، سيف سمير، أحمد إسماعيل