النائب أسماء الجمال: كلمة الرئيس بافتتاح اجتماعات بنك التنمية الأفريقي روشتة داعمة للقارة السمراء

قالت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، بمثابة روشتة داعمة لجميع دول القارة السمراء.

وأضافت "الجمال" إن الرئيس السيسى خلال كلمته رصد جميع المشكلات والتحديات التي تواجه أفريقيا، كما أنه أشار إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية، لدول القارة الإفريقية، طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة، وبنك التنمية الإفريقى.

وأكدت "الجمال" أن أهم ما جاء في كلمة الرئيس السيسى دعوته لتوفير الحلول التمويلية الملائمة، لاحتياجات دول القارة التى تحقق المعادلة الصعبة، بين توفير التمويلات الضخمة، اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب، وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة، تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، على ضخ المزيد من الاستثمارات، فى شرايين الدول الإفريقية.

وأشارت "الجمال" إلي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة صريحة للدول الإفريقية الانحياز لذاتها، ودعوة وأضحة للعمل علي تعزيز العمل المشترك لمواجهة جميع التحديات التي تواجه القارة السمراء.

وقالت "الجمال" إن استضافة مصر الاجتماعات السنوية، لبنك التنمية الإفريقى 2023، للمرة الثالثة، تظهر للجميع مدى اهتمام الدولة المصرية بتوطيد العلاقات مع أفريقيا وتعمل على تعزيز المساعي الدولية والإقليمية، الداعمة لجهود التنمية، في جميع ربوع القارة الإفريقية.