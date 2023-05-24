وزيرة البيئة تشيد بكورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية

شارك كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات بأغنية "تحيا مصر ياريس" خلال استقبال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال جولة تفقدية داخل الحديقة المركزية الملحقة بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وأشار المحافظ إلى أن الحديقة تُعد المتنفس الرئيسي بمدينة شرم الشيخ.

وشهدت وزيرة البيئة عرض أغنية " تحيا مصر ياريس" لكورال شرم الشيخ كلمات وتلحين دينا صلاح، وأثنت الوزيرة على الأغنية وحرصت على التقاط صورة تذكارية مع الكورال.

كما أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بما جرى إنجازه بإنشاء الحديقة ضمن المثلث الاخضر وفي إطار مبادرة الرئيس تحول للأخضر.

ويشار إلى ان الحديقة المركزية على مساحة 40 فدانا بمنطقة المثلث الأخضر، كما تحتوي على مسارات للمشاة بطول حوالى 2500م، وأماكن للترفيه، ومسرح مكشوف لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية، إلى جانب توافر ساحات وأماكن مخصصة لإقامة المعارض، كما تشمل مول تجاري، ومجمع للبنوك، ومجمع المطاعم المتنوعة، إضافة إلى وجود بحيرات مائية، وعدد من نوافير المياه، وحضانة ومكتبة وحديقة مخصصة للأطفال.

وتصل مساحة المناطق الخضراء، داخل الحديقة المركزية إلى 25 فدانا تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشجار والنباتات والنخيل .

رافق المحافظ اللواء مهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام بالمحافظة، ومحمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ودينا محمد مديرة مدرسة شرم الشيخ الرسمية، ودينا صلاح مشرفة الكورال.

تأتي الجولة في إطار جهود تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، وعلى هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي.

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