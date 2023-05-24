ضبط المتهم بتعدين "العملات الرقمية المشفرة" في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تعدين العملات الرقمية المشفرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تعدين العملات الإفتراضية، وإستخدامه للشقة محل سكنه وكراً لممارسة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد 28 كارت شاشة يستخدموا كـإحدى مكونات شبكة التعدين- عدد 10 وحدات ذاكرة "فلاش ميمورى" - عدد 5 "هارد ديسك" - عدد 7 "بوردات إلكترونية" - عدد 11 جهاز تقوية كهرباء- عدد 2 جهاز حاسب آلى - عدد 2 هاتف محمول) .

بمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسته لذلك النشاط الإجرامى المؤثم على النحو المُشار إليه ، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين احتوائها على العديد من المحافظ المالية بمنصات تداول العملات الافتراضية وبرامج خاصة بعمليات التعدين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.