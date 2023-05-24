"هالة عمر" الضلع المفقود للمثلث.. القصة الكاملة لطلاق بسمة بوسيل وتامر حسني

انقلبت الأحداث فى الساعات الماضية بين الفنان تامر حسنى وطليقته بسمة بوسيل "بسوم" كما يلقبها تامر، فى آخر منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعى بعد الانفصال.

بداية إعلان الإنفصال بالاحترام

"تيمو وبيسو"

بدأت القصة بإعلان انفصال الفنان تامر حسنى عن زوجته بسمة بوسيل من خلال السوشيال ميديا، وتفاجأ الجمهور كثيراً بخبر الانفصال، ولكن سرعان ما تحول الأمر بعد طريقة الإعلان والتى تحمل كل الود والاحترام بين الطرفين، للدرجة التى تمنى فيها لكل منهما حياة أفضل فيما هو قادم، وكانت الرسائل فيما بينهما بأسماء "الدلع" حيث اختتم تامر كلامه لزوجته بلقب "بسوم"، وهى ردت عليه "تيمو"، وهو ما أشاد به رواد التواصل الاجتماعى والمتابعين وتمنوا لهما الخير، خاصة أن حالات انفصال الوسط الفنى تشهد مشاهد تجريح وتشهير بين الطرفين فى معظمها.

اللقاء رغم الانفصال

تواجد كل من تامر حسنى وطليقته بسمة فى عيد ميلاد ابنتهما، وظهرا بشكل متحضر كأى طرفين انتهت بينهما علاقة الزيجة ولم تنتهِ التعاملات الإنسانية، خاصة فيما يخص الأولاد وهو ما يؤثر على نفسيتهم، إلى جانب تهنئة بسمه لطليقها تامر بفيلمه "تاج"، فور الإعلان عنه، من خلال التمنيات بالتوفيق، ليرد تامر "الله يبارك فيكى يا بسوم إنتى عارفة أنا تعبت أد إيه".

وهو أيضاً كان له تقدير واحترام كبير من رواد السوشيال ميديا فى أفعال الطرفين منذ الإعلان عن الانفصال، حتى مراحل التعامل ما بعد الانفصال.

هالة عمر "الضلع المفقود للمثلث"

ولم يشغل بال أحد من المتابعين البحث أو حتى التفكير فى أسباب الانفصال، وكل ما لفت الأنظار منذ اليوم الأول لإعلان الانفصال حالة التفاهم والاحترام سالفة الذكر، ولكن فور ظهور تامر حسنى فى فيديو نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مع عروس وزوجها، وظهر تامر وهو ينحنى ليهندم لها الفستان، وكتب على الفيديو "لكل اللي بيسأل عن إيه وجه القرابة بيني وبين العروسة الجميلة دي شايف أسئلة كتير أنا هحكيلكوا" .

وتابع تامر "هي اسمها هالة عمر عرفتها كانت بنت من الفانز صغيرة ومن المقاتلين والمدافعين عن تامر على الانترنت، و من كتر دفاعها عني لفتت نظري ومرة رديت عليها شكرتها و لما سافرت اسكندرية في الوقت ده لقيت بنت صغيره اوي بتعيط و بتجري عليا فوقفتلها و فكرتني بنفسها و فضلت تعيط، و تقولي احنا معاك و لازم تكمل عشان كنت بتحارب جداً في بداياتي فاتصدمت إن اللي بتقول كده بنت صغيره كده و المجهود ده كله اللي عاملاه بنت صغيرة عندها ١٤ سنه وقتها كانت السوشيال ميديا لسه بتطلع و كنا في شركتنا بندور على شركة كبيرة تمسكلي السوشيال ميديا لحد ما قولتلهم انا مش عايز شركة كبيرة أنا عايز البنت الصغيرة دي هي اللي تمسكها فضلوا يقنعوني ان كده مش صح ولازم اكتر حد خبره يمسكها وأنا قولت لا لازم اكتر حد بيحبني هو اللي يمسكها و انا واثق ان طاقة الحب مفعولها اقوى من طاقة المحترف بلا حب"

وإختتم أن والديها قد توفاهم الله وأنه قرر أنها إبنته منذ ذلك الوقت، وحتى زوجها طلبها للزواج من تامر .

درس بسمة بوسيل لتامر حسنى

ظهرت بسمة بوسيل بمنشور لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" بخاصية الحالات "الإستورى" وهى تضع فيديو دخول تامر حسنى مع العروس"هالة" إلى الفرح وعلقت عليه "حسبى الله ونعم الوكيل فيكى يا هالة" ، فى صدمة لكل رواد السوشيال ميديا والمتابعين، ولم تكتفِ بسمة بذلك، وأطفأت شغف الجميع وأغلقت باب التكهنات، وكتبت رساله لطليقها تامر حسنى "درس" له وكانت الرسالة " احترام العشره بيبتدى باحترام مشاعر غيرك، بالذات لو حد كان سبب رئيسى فى خراب بيتك وهدم حياة أولادك" .

وتختتم بوسيل "ويخشى الله عليك من سوء اختيارك، فينتشلهم من حياتك فتيأس لسوء ظنك أنه ابتلاك لتعلم بعدها انه أنجاك" .

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