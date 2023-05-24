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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

برفقتهم 4 ضحايا.. سقوط عصابة أبناء الكاتعة لاستغلال أطفال الشوارع ببولاق الدكرور

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين المتهمان بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين، مقيمان بمحافظة الجيزة بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض ، مُتخذان من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما "سلاح أبيض " كتر"، مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما" وبصحبتهما عدد 4 من الأطفال الأحداث ، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان بإستغلالهم فى أعمال التسول والإستيلاء على متحصلاتهم على النحو المشار إليه ، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

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