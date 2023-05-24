الزمالك يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة طلائع الجيش في الدوري

تلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بشرى سارة، بعد انتظم ناصر منسي وعمر جابر وأحمد فتوح ومحمد عبد الغني رباعي الفريق في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة.

وشارك الرباعي في المران الجماعي للفريق اليوم بعد تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

وسقط الزمالك في فخ التعادل بهدف، أمام الداخلية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري المصري.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع، بجدول الترتيب، برصيد 47 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 8 آخرين وتلقي 7 هزائم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.