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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل بعيد أم المعونة الإلهية بالإسكندرية

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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احتفل مساء أمس، المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بعيد العذراء، أم المعونة الإلهية، وذلك بكنيسة القديس يوحنا دون بوسكو، بالإسكندرية.

شارك في الصلاة والاحتفال الأب أليخاندرو ليون، الرئيس الإقليمي للرهبنة الساليزيانية بالشرق الأوسط، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والأب مرقص حلمي، نائب مدير، ومنسق الرعاية التربوية لقسم التعليم الأساسي، والأب سمعان جميل، راعي كنيسة القديسة تريزا المارونية، بالإسكندرية، والأب جيسودوس أوركيام، مدير عام معهد دون بوسكو، بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من الآباء الساليزيان، والآباء الفرنسيسكان، والأخوات الراهبات.

تضمن الاحتفال التطواف بالشموع، وإلقاء الورود، حيث يعتبر عيد العذراء، أم المعونة الإلهية، عيدًا تحتفل به جميع الكنائس الساليزيانية على مستوى العالم، في آن واحد.

المطران كلاوديو لوراتي مطران الكنيسة اللاتينية بمصر عيد العذراء أم المعونة القديس يوحنا دون بوسكو