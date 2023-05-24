أوسوريو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لشرح الأخطاء قبل انطلاق مران اليوم

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص المدير الفني للفريق على شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الداخلية الأخيرة بالإضافة إلى شرح برنامج الفريق خلال مران اليوم وأبرز الجمل الفنية المراد تنفيذها.

وسقط الزمالك في فخ التعادل بهدف، أمام الداخلية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري المصري.

وقاد أوسوريو، الزمالك في 6 مباريات، منذ تولي قيادة الفريق في أبريل الماضي، نجح في الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين وتلقى هزيمة، واستقبلت شباك الزمالك 7 أهداف وأحرز هجوم الأبيض 8.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.