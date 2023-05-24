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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كلية اللاهوت الانجيلية المشيخية تحتفل بتخريج الدفعة الــ"152"

ارشيفية
ارشيفية
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تحتفل كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بمصر، بتخريج الدفعة الــ"152" مِن طلبة الكليَّة بأقسامها المُختلفة، ذلك في تمام الساعة الثالثة بعد ظُهر يوم الجمعة الموافق 2 يونيو، في الكنيسة الإنجيليَّة في مصر الجديدة.

من المقرر ان يقود الاحتفال الدكتور القس يوسف سمير- رئيس مجلس إدارة الكليَّة، ويُلقي خطاب الحفل الدكتور إيلي حداد رئيس كلية اللاهوت المعمدانية بلبنان .
كما يُشارك بالحضور الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ،  القس راضي عطا الله ، رئيس سنودس النيل الإنجيلي بمصر، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطَّائفة الإنجيليَّة في مصر، كما يشارك بالحضور أيضًا عدد من أعضاء مجلسيِّ النوَّاب والشُّيوخ.

كلية اللاهوت الانجيلية المشيخية بمصر الكنيسة الإنجيلي ة في مصر الجديدة الدكتور القس يوسف سمير- رئيس مجلس إدارة الكلي ة الدكتور إيلي حداد رئيس كلية اللاهوت المعمدانية بلبنان الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس راضي عطا الله رئيس سنودس النيل الإنجيلي بمصر