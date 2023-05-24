كلية اللاهوت الانجيلية المشيخية تحتفل بتخريج الدفعة الــ"152"

تحتفل كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بمصر، بتخريج الدفعة الــ"152" مِن طلبة الكليَّة بأقسامها المُختلفة، ذلك في تمام الساعة الثالثة بعد ظُهر يوم الجمعة الموافق 2 يونيو، في الكنيسة الإنجيليَّة في مصر الجديدة.

من المقرر ان يقود الاحتفال الدكتور القس يوسف سمير- رئيس مجلس إدارة الكليَّة، ويُلقي خطاب الحفل الدكتور إيلي حداد رئيس كلية اللاهوت المعمدانية بلبنان .

كما يُشارك بالحضور الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ، القس راضي عطا الله ، رئيس سنودس النيل الإنجيلي بمصر، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطَّائفة الإنجيليَّة في مصر، كما يشارك بالحضور أيضًا عدد من أعضاء مجلسيِّ النوَّاب والشُّيوخ.