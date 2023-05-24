احتفالية مكافحة العدوى المركزية بجامعة عين شمس باليوم العالمي لغسيل ونظافة الأيدي

احتفلت مستشفيات جامعة عين شمس اليوم الأربعاء، باليوم العالمي لغسيل الأيدي في العالم بمركز التدريب وتطوير التعليم وهو الحفل الختامي لحملة التوعية لنظافة وغسيل الأيدي خلال شهر مايو الجاري بجميع مستشفيات جامعة عين شمس.

وجاء ذلك تزامناً مع اليوم العالمي لغسيل الأيدي، ختام حملات التوعية لنظافة الأيدي تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وعلى الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، وطارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، سامية عبده مدير مكافحة العدوى المركزية ونائب المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس

وافتتحت الفعاليات سامية عبده مدير مكافحة العدوى المركزية بالترحيب بالحضور والتعريف بأنشطة اليوم التى ستجرى على هامش الأحتفال باليوم العالمي لغسيل الأيدي من أنشطة ترفيهية وعلمية وتكريم أطباء وفرق مكافحة العدوى بمستشفى الشهيد أحمد شوقى لطب المسنين التى حصلت على الأعتماد الكلي لمعايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية المعترف بها دولياً، لتكون أول مستشفى جامعي في مصر تحصل على الإعتماد من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية والتى تعتبر أول مستشفى جامعي تحصل عليها في مصر.

وتم تكريم الممرضات المتميزين من كل مستشفى وتكريم فرق مكافحة العدوى والأطقم الطبية وأطقم التمريض لكل مستشفى لحصول مستشفيات جامعة عين شمس على المركز الأول بين المستشفيات الجامعية فى تطبيق معايير مكافحة العدوى بين الجامعات المصرية، ونشاط الأسئلة الطبية التى شارك فيها أطقم التمريض لكل المستشفيات، وإجراء مسابقة بتصويت اللجنة والجمهور عن إنشاء أفضل أعلان توعوي عن مكافحة الجراثيم والعدوى والوقاية من الأمراض التي شاركت فيه كافة المستشفيات الجامعية، وعرض شرح تقديمي للحضورعن المؤشرات الطبية التحليلية لمكافحة العدوى المركزية المطبقة على المستشفيات.

وعلى هامش الأحتفالية باليوم العالمي لغسيل الأيدي صرح زكريا عبد الحميد مستشار الرصد والتقييم من منظمة الصحة العالمية فى مصرأثناء إلقاءه لكلمته أن منظمة الصحة العالمية في مصرعلى صدد إعلان مصر خالية من فيــروس (C) في القريب العاجل

وأشاد بدور الوحدة المركزية لمكافحة العدوى فى المستشفيات الجامعية على الحد من إنتشار الأمراض المُعدية كما أشاد بدور الفرق الطبية فى الإلتزام بمعاير منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأمراض المُعدية.

كما تابعت ايمان عمر رئيس قسم الباثولجيا الأكلينيكية أن التوعية لابد وأن تبدأ من النشئ والصغار بمساعدتهم بتقديم المحتوى العلمي الذي يناسب أعمارهم وأفلام كارتونية تحث على الإهتمام بالنظافة الشخصية وغسيل الأيدي المستمر حتى تغدو الأجيال القادمة واعيةوعن تلك القضية الهامة.

ثم اختتم طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس بإلقاء كلمته بالترحيب والشكر بالسادة والسيدات الحضور والمتواجدين من فرق مكافحة العدوى والأطقم الطبية وأطقم التمريض من المستشفيات ووجه كلمته للشكر أيضاً عن مجهود إدارة مكافحة العدوى والتمريض أثناء جائحة الكورونا الماضية وطريقة تعاملهم مع تلك الأزمة وإدارتهم الجيدة للازمة وإنقاذ الكثير من الأرواح ذلك الأمر الذي أقنع الجميع بأهمية غسيل الأيدي والنظافة الشخصية.

وتابع الحضور إحتفالية اليوم العالمي لغسيل الأيدي بممارسة الأنشطة وإقامة المسابقات التي تشارك فيها جميع فرق التمريض وفرق مكافحة العدوى لكل مستشفى،

تم تكريم وتوزيع شهادات شكر وتقدير إلى فريق مكافحة العدوى بمستشفى الشهيد أحمد شوقى لطب المسنين بمناسبة حصول المستشفى على الإعتماد الكلي معايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية المعترف بها دولياً، لتكون أول مستشفى جامعي في مصر تحصل على الإعتماد من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، ثم تكريم الممرضات المتميزين من كل مستشفى وفرق مكافحة العدوى والأطقم الطبية وأطقم التمريض لكل مستشفى لحصول مستشفيات جامعة عين شمس على المركز الأول بين المستشفيات الجامعية فى تطبيق معايير مكافحة العدوى بين الجامعات المصرية ،

وأيضاً تكريم كل فرق مكافحة العدوى لكل المستشفيات وإلتقاط الصور التذكارية.