برلماني: كلمة الرئيس في اجتماعات "التنمية الأفريقي" تبنت صوت القارة السمراء

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن انطلاق فعاليات اجتماعات بنك التنمية الأفريقي للمرة الثالثة من قلب الدولة المصرية بشرم الشيخ، يدلل على ما يضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي من أولوية للبعد الأفريقى والسعي لتصحيح المسار بما يتناسب مع المجتمع وتطلعات أفراده، للحاق بركب الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم وتخفيف آثار التداعيات الراهنة، مؤكدًا أن كلمته بالافتتاح قدمت رؤية تعبر عن صوت واحتياجات الدول النامية ومنحفضة الدخل، وما يستلزم الحصول عليه من تمويل ميسر يساعدها على استكمال مسيرتها للتنمية.

وأضاف "أبوالفتوح"، أن كلمة الرئيس كشفت حقيقة تبعات المرحلة الراهنة وما تواجهه دول القارة من صعوبات جراء الأحداث العالمية المتلاحقة، خاصة وأن اقتصادات دول القارة الأفريقية تعاني في الأصل، من تحديات داخلية عدة مما يتطلب أفكارا غير تقليدية، لدفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا خاصة فى مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة، مشددًا أن دعوته مؤسسات التمويلية متعددة الأطراف لإعادة النظر فى المعايير والشروط، التى تؤهل الدول للحصول على قروض تستهدف سد الفجوات التمويلية التي تعاني منها الدول ودعمهم في إسراع وتيرة التحول الأخضر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن كلمته جسدت شواغل القارة السمراء في المرحلة الحالية، ومعاناة المواطن الإفريقي والمزارع الصغير، حرصا للوصول إلى مقاربة تراعي مصالحه، بذكره تفصيلا حجم التحديات التي يتعرض لها والخسائر جراء التغيرات المناخية، إذ تشير التقديرات، إلى أن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط، فى دول القارة الأفريقية، أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها "70" مليار دولار فضلا عن تسببها، فى خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو "34%"، معتبرا أن الرئيس قدم للعالم دراسة متكاملة مستوفية بحجم احتياجات القارة بعد ما أصابها الضرر من التداعيات العالمية بجانب أثر التغيرات المناخية والتي لم تكن سبب فيه، ومواجهة الانعكاسات السلبية لها المقدرة بنحو "3" تريليونات دولار، حتى عام 2030.

ولفت "أبو الفتوح"، إلى أن الدولة اتخذت خطى واسعة في التعامل مع البعد البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما تتضمنته من تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتكثيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك، وغيرها من الخطى التي عكست الإرادة الجادة نحو التكيف مع التغيرات المناخية وآثارها، مشيرا إلى أن الرئيس قدم للدول الإفريقية آلية تنفيذ في اتخاذ خطوات ملموسة من داخلها لتحقيق ذلك أيضا كما أكدت ثقته في جهود بنك التنمية الأفريقي في الوصول للمزيد، من الشراكات الناجحة، مع المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف تدعم مسيرة البناء.