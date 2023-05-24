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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: نتابع باهتمام الحوار الوطني

سفير الاتحاد الأوروبي
سفير الاتحاد الأوروبي في مصر
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قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب وبكثير من الاهتمام كل الموضوعات التي تناولها الحوار الوطني في مصر.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، «لدينا تعاون وثيق مع مصر في الكثير من هذه الموضوعات مثل الموضوعات السياسية ومخرجات الحوار الوطني وتأثيره على الاقتصاد؛ بالإضافة إلى الموضوعات الاجتماعية».

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، «بالطبع لدينا الكثير من المشروعات والبرامج المشتركة مع الحكومة المصرية؛ وبالتالي نتابع هذه الموضوعات ونتطلع للنتائج الإيجابية للحوار الوطني».

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