"الزراعة" تبدأ حملة ما بعد الحصاد لوقاية الأرض من القوارض.. بالصور

بدأت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، حملة ما بعد حصاد المحاصيل الشتوية لمكافحة القوارض.

وقال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن هذه الحملة واحدة من ثلاث حملات تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتأتي أهميتها في الحد من إعداد الفئران المتواجدة داخل الأحوزة الزراعية، حيث إن الفترة السابقة من الفترات التي يزداد خلالها تكاثر الفئران، وحصاد القمح من الحقول وعمليات الخدمة للأراضي تؤدي إلى خروج الفئران وانتشارها، وقد تهاجم الزراعات الصيفية القائمة بالحقول.

وأوضح أن هذه الحملة تستهدف 1,5 مليون فدان باستخدام كمية من الطعوم تصل إلى 200 طن توفرها الوزارة من خلال وحدة الخلط والتعبئة والتي تم إعادة تأهيلها خلال الفترة السابقة، يتم توزيع الطعوم على طول الترع والمصارف والسكك الحديدية والطرق العامة القريبة من الأراضي الزراعية، حيث تمثل جوانب هذه الأماكن مسكن ملائم للقوارض ومنه تهاجم الزراعات.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن الحملة تشمل 27 محافظة وتقوم الإدارة بتوفير المبيدات اللازمة قبل كل حملة بالتنسيق مع مديريات الزراعة بواسطة مهندسي مكافحة القوارض بكل إدارة زراعية، ويتم متابعة أعمالها من خلال لجان تابعة للإدارة العامة لمكافحة القوارض بإدارة المتابعة.

وذكر أيضا أن الإدارة العامة لمكافحة القوارض من الإدارات الفاعلة في الحفاظ على الحاصلات الزراعية وتبذل جهدا كبيرا سواء على مستوى المديريات أو على مستوى الإدارة العامة لمكافحة القوارض وتلعب المهندسات الزراعيات دورا إرشاديا وتوعويا مهما قبل وأثناء حملات مكافحة القوارض.

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