جلسة تحسم مسير المدرب الكولمبي.. الزمالك يمنح أوسوريو فرصة أخيرة

أبدى مسؤولو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، اعتراضهم على طريقة خوان كارلوس أوسوريو، خاصة بعد النتائج السلبية للفريق والتعادل الإيجابي بهدف أمام الداخلية.

وأكد الإعلامي سيف زاهر، أن هناك جلسة ستجمع أوسوريو مع لجنة الكرة وبعدها من الممكن أن يستمر أوسوريو مع الزمالك أو يرحل.

وأشار زاهر، إلى أن هناك أشخاص في لجنة الكرة بنادي الزمالك أكدوا أن المدير الفني يجب أن يغير طريقته في اللعب، وإذا تمسك بنفس الطريقة من الممكن أن لن يتواجد في نادي الزمالك، مؤكدًا أن هذه وجهة نظر أكثر من ثلاثة أشخاص داخل لجنة الكرة.

وقاد أوسوريو، الزمالك في 6 مباريات، منذ تولي قيادة الفريق في أبريل الماضي، نجح في الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين وتلقى هزيمة، واستقبلت شباك الزمالك 7 أهداف وأحرز هجوم الأبيض 8.