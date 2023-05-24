سفير الاتحاد الأوروبي: حجم التبادل التجاري مع مصر تخطى ما قبل كورونا

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إنه عندما ننظر إلى حجم التبادل التجاري المقدر بنحو 25% من الصادرات الخارجية المصرية لصالح الاتحاد الأوروبي على مدار العامين الماضيين فكان هناك انحدار في حجم التبادل التجاري بسبب جائحة كورونا.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي في مصر خلال لقاء خاص عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن النسبة ارتفعت مرة أخرى حتى وصلت المعدلات إلى ما قبل كورونا، وتخطت تلك النسبة، حيث شهدنا زيادة كبيرة في حجم الصادرات المصرية إلى أوروبا حيث ازداد حجم الصادرات من الغاز والأسمدة للاتحاد الأوروبي، وازداد حجم الواردات من أوروبا؛ وحاليا نحاول زيادة ودعم حجم التبادل في مجال الأعمال والاستثمارات؛ فنحن في حاجة إلى زيادة الاستثمار القادم من أوروبا».

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر أنه «عندما ننظر إلى معدلات الأعوام الماضية نجد أن 38 مليار يورو ودولار من الاستثمارات الأوروبية هنا في مصر، ويعد ذلك بنسبة زيادة 30% في كل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونشهد حاليا تحسنا ملحوظا».