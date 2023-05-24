استقرار أسعار الدواجن و البيض في الأسواق اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء بالأسواق المحلية.

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 عند 62 جنيها للكيلو في المزرعة، بعد أن تراجعت بشكل تدريجي ومستمر خلال الأيام الماضية، نتيجة تراجع أسعار الذرة وفول الصويا، وكذلك أسعار الأعلاف، بعد زيادة معدلات الإفراجات عن هذه المكونات من الموانئ فى ظل توافر تدبير الدولار.

واستقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم فى السوق المحلية لتثبت عند مستويات 62 و63 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بينما تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 67 و69 جنيها للكيلو للمستهلك.

و سجل سعر الدواجن البلدي قيمة تتراوح بين 90 و95 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر الكيلو من الأمهات الأبيض بين 57 و58 جنيهًا.

واستقر سعر الدواجن البلدي بين 90 و95 جنيها للكيلو.

وعن أسعار الدواجن الأمهات اليوم فسجل لحم الأمهات الأبيض 56 و57 جنيها للكيلو.

ووصل أسعار الوراك اليوم إلى 70 جنيها للكيلو، وسجل متوسط أسعار البانيه اليوم 160 جنيها للكيلو، ويباع الهياكل بسعر 28 جنيها للكيلو.

وسجل سعر الكبد والقوانص 65 جنيها للكيلو، بينما وصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 و50 جنيها.

وارتفع سعر الكتكوت اليوم الاربعاء 24، متراوحًا بين 10 و11 جنيهًا، بارتفاع جنيه واحد عن تعاملات أمس.

ويتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي بين 74 و75 جنيهًا، كما يتراوح سعر كيلو البط المسكوفي بين 99 و100 جنيه.

ويتراوح سعر البط المولار بين 84 و85 جنيهًا، وسعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم واحد بين 17.25 و18.50 جنيه.

ويتراوح سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم واحد بين 25.50 و26.75 جنيه، بينما سعر كتكوت البط المولار عمر يوم واحد تراوح بين 32.50 و32.75 جنيه.

كما واصلت أسعار البيض استقرارها فى السوق المحلى اليوم بعد الانخفاضات القوية التى سجلتها على مدار الأيام الماضية.

وسجلت كرتونة البيض البلدي قيمة تتراوح بين 94 و95 جنيها، كما يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 87 و87.75 جنيه.

وسجلت كرتونة البيض الأبيض سعرا يتراوح بين 78 و78.75 جنيه.