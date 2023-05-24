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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس جهاز "ملوي الجديدة" يجتمع بمسئولي الشركات العاملة لدفع العمل بالمشروعات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة ملوى الجديدة، وعدد من المسئولين بالجهاز اجتماعاً مع مسئولى شركات الطرق والمرافق وكذلك شركات الإسكان والخدمات العاملة بالمدينة،  لدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالاهتمام بالمشروعات الجارية بجميع المدن الجديدة وبحث جميع معوقات التنفيذ وسبل حلها لرفع معدلات التنفيذ بالمشروعات.

واستعرض مسئولو الإسكان مع الشركات المنفذة خلال اللقاء الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الجارية بالمدينة، مؤكدين  ضرورة الاهتمام بأعمال الطرق والمرافق وجودة تنفيذ عمارات مشروع جنة، وكذلك عمارات مشروع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" الجارى تنفيذها بالمدينة.

كما أكد مسئولو الإسكان على شركات الخدمات برفع معدلات التنفيذ لسرعة إنهاء مشروع المدرسة والوحدة الصحية والحضانة والسوق التجارية لتعمير المدينة وجذب السكان إليها.

مدينة ملوي الجديدة الطرق والمرافق تطوير الطرق