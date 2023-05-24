ترقب إعلان حاكم فلوريدا مشاركته بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

يترقب الشعب الأمريكي اليوم الأربعاء، إعلان حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 خلال حوار مع إيلون ماسك، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.

من المنتظر أن يستضيف ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، الجمهوري ديسانتيس من خلال الفاعلية التي يديرها عبر منصة "تويتر سبيس"، الساعة السادسة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي (العاشرة مساء بتوقيت غرينتش).

ومن المتوقع أن يتم عرض فيديو ترويجي للحملة الانتخابية لديسانتيس في وقت لاحق من نفس المساء، وفقا لشبكة إن بي سي نيوز.

يعتبر ديسانتيس المنافس الرئيسي للرئيس السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى قائمة متزايدة من المتنافسين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي 2024.

و"تويتر سبيس" هي منصة يسمح من خلالها "للمبدعين" باستضافة محادثات صوتية على تويتر.

وكان ماسك قد أعاد يوم الثلاثاء، نشر التغريدة التي نشرتها شبكة فوكس نيوز على صفحتها الخاصة على تويتر حول مقابلة "تويتر سبيس"، ويبلغ عدد متابعي حساب ماسك 140 مليون متابع.