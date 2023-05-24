أوكرانيا: منطقة زابوروجيا تتعرض لنيران الجيش الروسي 102 مرة في يوم واحد

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا يوري مالاشكو، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي شن 102 هجوم على الإقليم في آخر 24 ساعة مستخدما الطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة.

وذكر مالاشكو -في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية- أن القوات الروسية شنت 102 هجوم خلال اليوم الماضي على الإقليم من بينهم ثلاث ضربات جوية وسبع هجمات جوية بدون طيار و92 ضربة مدفعية".

وأضاف أن 23 بلدة في الإقليم تعرضت لنيران العدو، مع ذلك ظل المدنيون سالمين في حين تم الإبلاغ عن تضرر 26 من المؤسسات المدنية، مثل المنازل والشقق المنفصلة.