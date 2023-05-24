اليوم.. بيراميدز يسعى لعبور الحدود وتأمين "وصافة" الدوري

يسعى فريق بيراميدز لمواصلة الانتصارات في الدوري لتأمين “وصافة” الدوري والمركز الثاني، عندما يستضيف نظيره حرس الحدود في التاسعة ونصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب “الدفاع الجوي” في اللقاء المؤجل من الجولة الـ27 للدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة خلف الأهلي المتصدر، بينما يتذيل حرس الحدود جدول الترتيب برصيد 16 نقطة واقترب من الهبوط للقسم الثاني.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة حرس الحدود في إطار لقاءات الدوري الممتاز..

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي -عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

ويفتقد الفريق في المباراة لجهود اللاعبين علي جبر بسبب الإيقاف ورمضان صبحي للإصابة بآلام في العضلة الضامة ومحمود دونجا للإصابة بمزق في العضلة الضامة