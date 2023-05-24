قائد الجيش اللبناني: حفظ الأمن والاستقرار أولوية مطلقة لنهوض الاقتصاد

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، إن حفظ أمن لبنان واستقراره والدفاع عنه وضبط حدوده، يبقى الأولوية المطلقة بالنسبة للمؤسسة العسكرية، موضحا أن هذا الاستقرار شرط أساسي لنهوض الاقتصاد وعمل المؤسسات.

وأضاف قائد الجيش اللبناني -في رسالة اليوم الأربعاء للعسكريين بمناسبة عيد المقاومة والتحرير- أن الاستقرار لم يكن ليتحقق ويستمر لولا ما يقدمه العسكريون من تضحيات، مشددا على أن إنجازًا يتجدّد يوميًّا مع كل مهمة يقوم بها، ويترسخ عبر ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بأبناء الجيش اللبناني.

وأكد استمرار المؤسسة العسكرية في القيام بواجباتها، وبخاصة على الحدود الجنوبية، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وفق القرار 1701 ومندرجاته.

وشدد قائد الجيش اللبناني على حق لبنان في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة أطماعه وخروقاته للسيادة اللبنانية واسترجاع كامل أراضيه.

وأشار إلى أن عيد المقاومة والتحرير يعد مناسبة يتذكر فيها اللبنانيون بفخر واعتزاز الانتصار التاريخي الذي حققوه على إسرائيل؛ لتحرير معظم الأراضي المحتلة في الجنوب اللبناني وإعادتها إلى أحضان الوطن.