سفير الاتحاد الأوروبي بمصر: 9 مايو تحتفل فيه أوروبا بالوحدة

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن يوم 9 مايو هو يوم أوروبا، وفيه تحتفل كل أوروبا ببداية الاتحاد بينها.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن هذا اليوم يوافق إعلان وزير خارجية فرنسا شومان في 9 مايو 1950، بضرورة انهاء الحروب والصراعات، حيث قال «نلاحظ أن هذا التاريخ عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية بخمسة أعوام، وقال إنه حان الوقت لإنهاء كل الصراعات والحروب في أوروبا التي دامت قرابة الألف عام بين شعوب ودول مختلفة؛ فعلينا أن نتعاون معا بشكل أفضل».

وتابع أن شومان طرح عدة أفكار لتفعيل هذا التعاون حيث أكد أنه إذا كان علينا العمل من أجل إرثاء السلام العالمي فلابد من اتخاذ كل الإجراءات التي تتناسب مع حجم التهديدات، كما ذكر أهمية وحدة القارة الأوروبية، وهذا لن يحدث في يوم واحد، فهو أمر يأخذ بعض الوقت، ويمكن تحقيقه خطوة بخطوة مع البداية بالموضوعات ذات الأهمية والموضوعات الجوهرية تحقيقا للوحدة الأوروبية».