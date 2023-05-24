موجه حارة حتى الأسبوع المقبل.. و الأرصاد توضح موعد انكسارها

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل، بسبب كتل الهوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية أن هناك استمرار لارتفاع درجات الحرارة التي نشهدها منذ عدة أيام بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وبالتالي يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل.

وتسجل درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة 33 درجة مئوية، وتصل لـ42 درجة مئوية على مناطق من جنوب البلاد، وبالتالي نشعر بطقس حار خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ويكون الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، ويكون الطقس مائلا للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، لكن خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاضا بدرجات الحرارة نشعر بها خلال فترات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، ولكن الأجواء تحسنت عن الأيام الماضية، وأصبحت الأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء فيما بعض المناطق من السواحل الشمالية من البلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط تكون الأجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل.

وشرحت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه مع بدء ساعات الليل سيكون هناك نشاط نسبي للرياح على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية، ونشاط الرياح يشعرنا بتلطيف الأجواء والأجواء الربيعية فترات المساء وساعات الليل المتأخرة، واليوم توجد فرص لسقوط الأمطار وهي أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم ببعض المناطق.

وأكدت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية على استمرار الأجواء الحارة الأيام المقبلة وحتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية وتكون الأجواء حارة فترات النهار، معتدلة فترات الليل.