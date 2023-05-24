برشلونة تستضيف فاعلية البرازيل ضد العنصرية لدعم فينيسيوس

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن فاعلية ضد العنصرية أثناء المباراة الودية التى سيخوضها المنتخب البرازيلي أمام غينيا خلال شهر يونيو المقبل، فى مدينة برشلونة بإسبانيا، بعد الإهانات العنصرية التي تعرض لها لاعب ريال مدريد، فينيسيوس جونيور.

وقال المتحدث باسم الاتحاد البرازيلى، إنه جار التحضير لهذا الحدث عبر المباراة الودية التي ستلعبها البرازيل أمام غينيا، في مدينة برشلونة يوم 17 من الشهر المقبل.

ويأتي تنظيم هذه الفاعلية بعد الضجة التي أعقبت الإهانات العنصرية ضد لاعب كرة القدم البرازيلي، في مواجهة فالنسيا التي أقيمت على ملعب ميستايا يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وبعد مواجهة غينيا في إسبانيا، سيلعب المنتخب البرازيلي ودية أخرى أمام السنغال في 20 يونيو في لشبونة.