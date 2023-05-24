«الشيتاني»: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تهتم باكتشاف الأمراض المزمنة والمعدية والوراثية

قال الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن مبادرة فحص المقبلين على الزواج تهتم باكتشاف الأمراض المزمنة والمعدية والوراثية، مشيرا إلى أن أهمية الكشف ضمن هذه المبادرة هو تعزيز مفهوم الوقاية خير من العلاج.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أنه من المهم يكون الشباب والبنات المقبلين على الزواج واعي بعواقب بعض الأمور الصحية التي يجب الانتباه إليها قبل الإقبال على الزواج، مقدما الشكر لوزارة الصحة على توفير ما يلزم لتنفيذ المبادرة للجميع وتخفيف العبء عن المستشفيات في علاج أمراض وراثية.

كما لفت إلى أنها تقدم التوعية والمشورة والرد على الاستفسارات من الشباب حول الكثير من المشكلات التي تحدث في هذا الشأن.

وتابع أن الشباب الرافض لمبادرة فحص المقبلين على الزواج غير واعي بالمشكلات الصحية الخطيرة التي قد تحدث نتيجة عدم الكشف، خاصة مع زيادة زواج الأقارب في الشعب المصري وعدم القيام بالكشف الدوري والتحليلات اللازمة لتفادي الأمراض.