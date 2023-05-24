تشاهدون اليوم.. فيورنتينا يصطدم بإنتر ميلان فى نهائى كأس إيطاليا والسيتى يحل ضيفاً على برايتون

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 ، على النحو التالي:



* نهائى كأس إيطاليا:

10:00 فيورنتينا × انتر ميلان



*الدورى الإنجليزى الممتاز:

10:00 برايتون × مانشستر سيتي



*الدورى الإسبانى الدرجة الأولى:

08:30 إلتشي × إشبيلية

08:30 فياريال × قاديش

08:30 ريال مدريد × رايو فاليكانو

11:00 ريال بيتيس × خيتافي

11:00 إسبانيول × أتلتيكو مدريد



*الدورى المصرى الممتاز:

09:30 بيراميدز × حرس الحدود

09:30 فيوتشر × سيراميكا كليوباترا

