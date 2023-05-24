تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 ، على النحو التالي:
* نهائى كأس إيطاليا:
10:00 فيورنتينا × انتر ميلان
*الدورى الإنجليزى الممتاز:
10:00 برايتون × مانشستر سيتي
*الدورى الإسبانى الدرجة الأولى:
08:30 إلتشي × إشبيلية
08:30 فياريال × قاديش
08:30 ريال مدريد × رايو فاليكانو
11:00 ريال بيتيس × خيتافي
11:00 إسبانيول × أتلتيكو مدريد
*الدورى المصرى الممتاز:
09:30 بيراميدز × حرس الحدود
09:30 فيوتشر × سيراميكا كليوباترا
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. فيورنتينا يصطدم بإنتر ميلان فى نهائى كأس إيطاليا والسيتى يحل ضيفاً على برايتون
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 ، على النحو التالي:
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 ، على النحو التالي: