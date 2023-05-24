طلاب علوم الفضاء في زيارة لمشروعات ميناء محافظة دمياط

استقبل اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفداً من أساتذة وطلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور أسامة محمود شلبية عميد الكلية، حيث تم تقديم فيلما تسجيليا عن ميناء دمياط يضم كافة إمكانات الميناء وأرصفته ومحطاته، وأهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالميناء، وتقديم عرض تقديمي عن الإدارة المركزية للنظم و التطبيقات والدعم الفني والتي تستعرض فيه إمكاناتها في تطبيق خدمات التحول الرقمي و تطوير النظم الآلية.

ثم قام الوفد بجولة ميدانية داخل الميناء للمشاهدة العملية و التعرف على إمكانات الميناء على أرض الواقع.

وجاءت تلك الزيارة لبحث تطوير سبل التعاون بين الجانبين بما يحقق هدف الكلية الرئيسي و هو تخريج كوادر بشرية على أعلى مستوى علمي و تدريبي في مجال علوم و تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في مجال الملاحة البحرية.

واستقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة، منها السفينة (ANNA S) والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 60467 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

ويأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23831 طن تشمل: 1021 طن ملح معبأ و6610 طن رمل و9704 طن كلينكر و3196 طن يوريا و 3300 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67580 طن تشمل: 2874 طن ابلاكاش و1480 طن خشب زان و 600 طن فول و8250 طن خردة و 13211 طن حديد و22747 طن ذرة و 17307 طن قمح و1111 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1437 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 126 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2255 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 169245 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 113089 طنًا.

كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3770 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5175 شاحنة.