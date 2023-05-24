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الأربعاء 24 مايو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. نشطاء المناخ يغلقون مدرج الطائرات في مطار جنيف

نشطاء المناخ يغلقون
نشطاء المناخ يغلقون مدرج الطائرات في مطار جنيف
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عرضت فضائية "يورونيوز عربي" مقطع فيديو، يظهر تسبب عشرات الناشطين في مجال التغير المناخي بوقف الحركة الجوية مؤقتاً في جنيف الثلاثاء قبل أن يتم إجلاؤهم من أكبر معرض لطيران الأعمال في أوروبا، بعدما قيدوا أنفسهم ببعض الطائرات الخاصة.

عطل عشرات الناشطين معرض طيران الأعمال "يوروبيان بيزنس أفيايشن كونفينشن آند اكزيبيشن" (EBACE)، الذي يقام هذا الأسبوع على أطراف مدرج المطار الدولي.

وقال مطار جنيف في بيان إن الحركة في ثاني مطار في سويسرا تعطلت لنحو ساعة واستؤنفت تدريجياً ابتداء من الساعة 12,40 (10,40 بتوقيت جرينتش).

التغير المناخي الطائرات مدرج المطار الدولي مطار جنيف