أمريكا والتشيك توقعان اتفاقية تعاون دفاعي لتعزيز علاقاتهما

وقعت الولايات المتحدة والتشيك اتفاقية تعاون دفاعي؛ لتعزيز علاقاتهما الدفاعية، وعمليات الناتو، والأمن عبر الأطلسي، وحماية المصالح والقيم المشتركة.

جاء ذلك حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال لقاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، نظيرته التشيكية جانا سيرنوشوفا، في مقر البنتاجون.

وناقش أوستن، وسيرنوشوفا، العلاقات الثنائية، إلى جانب مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك المساعدة الأمنية لأوكرانيا، وأدانا العملية الروسية بأوكرانيا.

وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بدعم نظيرته التشيكية الكبير والمستمر لأوكرانيا، وأثنى على التشيك لالتزامها بتعزيز الردع والدفاع في الجناح الشرقي لحلف الناتو.

واستعرض الوزيران الأولويات الرئيسية قبل قمة الناتو في فيلنيوس يوليو المقبل، وأشاد أوستن بالتزام التشيك بالإنفاق الدفاعي واستثماراتها المستمرة في المعدات العسكرية الحديثة القابلة للتشغيل المتبادل مع قوات الناتو.