«هيرميس» تحقق إيرادات قياسية بـ4.5 مليار جنيه خلال 3 أشهر

أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، المؤسسة المالية الرائدة والتي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك استثمار رائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الأول من عام 2023، حيث بلغت الإيرادات 4.5 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 129%، وذلك بفضل ارتفاع إيرادات أنشطة الخزانة، بالإضافة إلى الأداء القوي لقطاع بنك الاستثمار وكذلك نمو إيرادات aiBANK خلال نفس الفترة.

وعلى الرغم من الضغوط التضخمية المتزايدة التي تشهدها البلاد والآثار الناتجة عن تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية على المصروفات المتعلقة بمقرات الشركة في الأسواق الإقليمية عند ترجمتها بالعملة المحلية، والتي انعكس أثرها على المصروفات التشغيلية للشركة، مما أدى إلى ارتفاعها بمعدل سنوي 148%، إلا أن صافي الربح التشغيلي ارتفع بمعدل سنوي 99% ليصل إلى 1.5 مليار جنيه. وارتفع صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 108% ليصل إلى 1.4 مليار جنيه، بينما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 157% ليصل إلى 885 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023.

وفي هذا السياق، أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن اعتزازه بالأداء الاستثنائي التي حققته المجموعة خلال الربع الأول من عام 2023، وهو ما يعكس مرونة وتنوع نموذج أعمالها. فبالرغم من التحديات الكبيرة التي تشهدها الساحة الاقتصادية حول العالم، إلا أن المجموعة نجحت في تحقيق نتائج قوية، مدعومة بالنمو الكبير الذي شهدتها أنشطتها الرئيسية، وعلى رأسها قطاع الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side). فعلى صعيد أنشطة قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، نجح القطاع في تقديم الخدمات الاستشارية للعديد من كبرى الصفقات في المنطقة، تضمنت صفقتين لأسواق الأسهم و7 صفقات في سوق ترتيب وإصدار الدين بقيمة إجمالية 2.9 مليار دولار.

وتضمنت هذه الصفقات الطرح العام الأولي لشركة أبراج لخدمات الطاقة في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، والطرح العام الأولي لشركة أدنوك للغاز بي أل سي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، وهي أكبر صفقة إدراج في تاريخ السوق الإماراتي، وهو ما يعكس المكانة الرائدة التي ينفرد بها قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب باعتباره الشريك المفضل في المنطقة لتنفيذ مثل هذه الصفقات الكبرى.

ونجح بنك الاستثمار في تحقيق نتائج استثنائية خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك في ضوء نمو الإيرادات إلى 3.0 مليار جنيه، مقابل 901 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويرجع ذلك إلى النمو القوي بإيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بمعدل سنوي 69% لتبلغ 837 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، مدفوعة بنمو إيرادات أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 238% لتصل إلى 216 مليون جنيه وكذلك نمو إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 44% لتصل إلى 621 مليون جنيه.

وعلى صعيد قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI)، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 15% لتسجل 689 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، مدفوعةً بنمو إيرادات شركة «ڤاليو» بمعدل سنوي 78% إلى 254 مليون خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك بفضل تحقيق ربح نتيجة عملية التوريق فضلًا عن نمو مبيعات تلك الفترة على خلفية نجاح الشركة في تنمية شبكة عملائها من التجار. كما ارتفعت أنشطة التخصيم تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية بمعدل سنوي 72% لتصل إلى 31 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023. ومن ناحية أخرى، لم يطرأ أي تغير ملحوظ على إيرادات التأجير التمويلي، والتي شهدت تراجعًا طفيفًا بمعدل سنوي 2% لتصل إلى 44 مليون جنيه، وتراجعت أيضًا إيرادات شركة «تنمية» بمعدل سنوي 11% لتسجل 351 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023؛ بسبب تراجع المبيعات خلال تلك الفترة.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات aiBANK إلى 727 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، وهو نمو سنوي بمعدل 65%، مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل من الفائدة بمعدل سنوي 56%، وذلك بفضل النمو الكبير في الأصول مرتفعة العائد وكذلك نمو محفظة الأصول ذات العائد المتغير. وبالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع صافي الأتعاب والعمولات في تعزيز إيرادات المجموعة، والذي ارتفع بمعدل سنوي 352%، وهو ما يرجع إلى الأداء القوي لأنشطة تمويل المعاملات التجارية خلال تلك الفترة. ومن ناحية أخرى، سجل صافي الربح بعد خصم الضرائب 171 مليون جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 25% خلال الربع الأول من عام 2023 (بلغ نصيب المجموعة المالية هيرميس القابضة من أرباح البنك 87 مليون جنيه).

وفي الختام، صرح عوض بأن النتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة خلال الربع الأول من عام 2023 وقدرتها المتواصلة على تجاوز مختلف التحديات التشغيلية التي خيمت على الأسواق، تؤكد على ثقة الإدارة في قدرة المجموعة على الاستجابة لمختلف التطورات التي قد تطرأ على الأسواق فضلًا عن الحفاظ على معدلات النمو وكذلك أهمية وقدرة رأس المال على إحداث تغيير على الشركات والأفراد والاقتصاد بوجه عام. وأضاف عوض أن الأداء القوي الذي حققته المجموعة خلال هذه الفترة يعكس التزامها بتحقيق التميز التشغيلي وتشجيع الابتكار وتحقيق النمو الذي لا يقتصر على المجموعة فقط، ولكن لجميع الأطراف ذات العلاقة عرفانًا بثقتهم الكبيرة في نموذج أعمال المجموعة. كما شدد عوض على ثقته بقدرة الشركة على تجاوز مختلف التحديات التشغيلية التي قد تشهدها الساحة في المستقبل والاستفادة من الفرص التي تنبض بها السوق المصري وكذلك الأسواق الناشئة والمبتدئة، مستفيدة من المكانة التي تنفرد بها باعتبارها المؤسسة المالية الرائدة، والتي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك استثمار رائد. واختتم عوض بأن المجموعة مؤهلة لتعظيم الاستفادة من قوة علامتها التجارية وباقة المنتجات والخدمات التي تقدمها في مجال الخدمات المالية وفريق العمل الذي يضم نخبة من أفضل الكفاءات في مختلف الأسواق التي تعمل بها، في تعظيم المردود الإيجابي المستدام لجميع الأطراف ذات العلاقة والعملاء والمجتمعات المحيطة بأعمالها بوجه عام.

