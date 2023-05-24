رئيس الوزراء الروسي: "موسكو" و"بكين" تعملان على تنفيذ الاتفاقات الرئاسية

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء إن حكومتي روسيا والصين تبذلان جهودا منسقة لتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لروسيا في مارس الماضي.

وقال رئيس الوزراء الروسي - خلال محادثات موسعة مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج - إن "القرارات التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج حددت نقاط مرجعية استراتيجية لتعزيز التعاون في المجالات الثمانية ذات الأولوية"، وفقا لوكالة تاس الروسية، وتابع أن "حكومتي روسيا والصين بدأتا جهودا منسقة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على المستوى الأعلى".

وشدد رئيس الوزراء على أن العلاقات الثنائية الحالية "على مستوى عال غير مسبوق وتتميز بالاحترام المتبادل لمصالح الآخر، مؤكدا الاستعداد للرد المشترك على التهديدات الناشئة المتعلقة بالاضطرابات المتزايدة على الساحة الدولية، ومواجهة ضغوط العقوبات غير المشروعة التي يمارسها الغرب الجماعي".