موسكو تأمل بالتوقيع على اتفاقية تجارة حرة بين الاقتصاد الأوراسي وإيران

قال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك، إن موسكو تأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاقية بشأن منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران قبل نهاية هذا العام، وذلك وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "نتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقية منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران قبل نهاية هذا العام، الحديث يدور عن وثيقة شاملة، ستحل محل الاتفاقية المؤقتة سارية المفعول في الوقت الحالي".

في أوائل فبراير، قال السفير الروسي في طهران أليكسي ديدوف، إن إنشاء منطقة تجارة حرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سيوسع نطاق قائمة السلع في السوق الوطنية، ولا سيما الأجهزة المنزلية.

وأشار السفير إلى أن المفاوضات بشأن الاتفاقية، باتت في مرحلتها النهائية، واتفقت الأطراف على معظم القضايا، وظل موضوع الوصول المتبادل إلى السوق لبعض فئات المنتجات الزراعية دون حل.

وتعقد قمة المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى من 24 إلى 25 مايو في موسكو برئاسة بوتين، وسيتم تحديد توقيت المنتدى الاقتصادي الأوراسي الثاني بالتزامن مع اجتماع المجلس.

ويضم المجلس أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا، وأوزبكستان وكوبا بصفة مراقب.