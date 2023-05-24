برلماني يثمن جميع القضايا التي طرحها الرئيس السيسي أمام مجموعة البنك الأفريقي للتنمية

أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الاجتماعات السنوية مجموعة البنك الأفريقية للتنمية والتى انعقدت بمدينة السلام شرم الشيخ.

كما أشاد "عبد الحميد" فى بيان له أصدره اليوم باستعراض الرئيس السيسى لمختلف التحديات المتصاعدة والمشابكة التي تواجهها دول العالم، وهو الأمر الذي وضع على المجتمع الدولي مسؤولية خلق أفكار غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تسهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا، خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد، إن الرئيس السيسى كان واضحاً وحاسماً فى كلمته عندما تناول حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة الأفريقية، وأنه طبقا لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي، مطالباً من الشركاء الدوليين الإسراع فى تنفيذ رؤية الرئيس السيسى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل القارة الأفريقية.