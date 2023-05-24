ads
الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنك المركزي النيوزيلندي يرفع سعر الفائدة 0.25% لكبح جماح التضخم

ارتفاع التضخم
ارتفاع التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رفع البنك المركزى النيوزيلندى سعر الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية، للشهر الثانى عشر على التوالى، فى مسعى لكبح جماح التضخم.

وذكر راديو نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قررت زيادة سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.5%، حيث إن معدل التضخم في البلاد لا يزال مرتفعا، بالرغم من تراجعه خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 6.7%، بينما المعدل المستهدف يبلغ حوالي 2%.

ورجحت اللجنة تباطؤ النمو الاقتصادي في نيوزيلندا خلال عام 2023، بالنظر إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، فضلا عن الآثار المستمرة لتشديد السياسة النقدية حتى الآن، مشيرة إلى أن هذا التباطؤ في نمو الإنفاق ضروري لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف على المدى المتوسط.

البنك المركزى النيوزيلندى التضخم سعر الفائدة