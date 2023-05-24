وزيرة التضامن تشيد بالقرية التراثية في شرم الشيخ (صور)

أشادت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالأعمال التي جرت بالقرية التراثية بمنطقة الهجن بمدينة شرم الشيخ، لافتة إلى أن الوزارة ستنظم المعارض الخاصة بالمشغولات البدوية واليدوية، وضمان استدامتها .

جاءت زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي للقرية التراثية، على هامش فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول “بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية”، الذي تنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية والتي تجرى فعالياته بمدينة شرم الشيخ.

وجاء ذلك في حضور مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، والدكتورة سحر نصر الرئيس التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، رافقهم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء إن الأعمال تجرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية وقاعتين عرض، ومخازن، ومسرح مكشوف، ومطعم بدوي، وحدائق مفتوحة ولاند سكيب.

وأضاف المحافظ أنه جرى الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية ومدرجات الجمهور والوحدة البيطرية وفرشها، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن، وجار الانتهاء من أعمال شبكة الطرق والجداريات الفنية والأعمال الإبداعية التي تثرى منطقة الهجن وتزيد من الاعمال الجمالية بها.

وتابع: وذلك في اطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن والتراث، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد شارك في حفل العشاء أمس الثلاثاء، الذي أقامته وزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة السفاري بشرم الشيخ بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة سحر نصر الرئيس التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، والعديد من وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية" والذي تنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية والتي تجرى فعالياته بمدينة شرم الشيخ.

347438915_1043415479975357_7206633358774380607_n

347245951_761486512301723_6796515409071827415_n

347275016_257388456779073_1121095960633860721_n

347411144_1388473535268731_2019882954046368561_n

347413153_571571218293917_6911525797781498011_n

347438915_1043415479975357_7206633358774380607_n