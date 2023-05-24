اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش موازنة وزارة التموين للعام المالي 2023-2024

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023- 2024.

تناقش اللجنة خلال اجتماعيها مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها على النحو التالي:

* قطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام)

* جهاز تنمية التجارة الداخلية

* جهاز حماية المستهلك

* مصلحة بيع المصوغات والموازين

* مديريات التموين

