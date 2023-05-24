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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش موازنة وزارة التموين للعام المالي 2023-2024

اقتصادية النواب
اقتصادية النواب
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تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023- 2024.

تناقش اللجنة خلال اجتماعيها مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها على النحو التالي:
* قطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام)
* جهاز تنمية التجارة الداخلية
* جهاز حماية المستهلك 
* مصلحة بيع المصوغات والموازين
* مديريات التموين
 

لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023- 2024 وزارة التموين والتجارة الداخلية