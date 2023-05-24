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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. اللقاء التثقيفي الثاني لحجاج الجمعيات الأهلية بالبحيرة

حجاج الجمعيات الأهلية
حجاج الجمعيات الأهلية البحيرة
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عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة اللقاء التثقيفى الثانى لحجاج الجمعيات الأهلية لعام 2023 بمحافظة البحيرة برئاسة الدكتورة فايزة زايد، مدير المديرية والسيد رمضان، مدير عام الجمعيات بالمديرية وبحضور عدد من الحجاج والمشرفين للمستوى الأول والثالث، وذلك بنادى شركة الكهرباء بالبحيرة.

تم إلقاء عدة محاضرات تثقيفية ودينية وتوعوية وإرشادية وصحية من أجل تأمين تأدية مناسك الحج بالصورة المثلى، كما تم تعارف الحجاج بالمشرفين والتعليمات الواجب اتباعها برحلة الحج حتى العودة إلى أرض الوطن بسلام.

وأشارت الدكتوره فايزة زايد، الى أن عدد الحجاج لهذا العام بلغ 275 حاجا منهم 45 حاجا مستوى أول وعدد 230 حاجا مستوى ثالث.

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