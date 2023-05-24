أمريكا والسعودية تبحثان انتهاكات الهدنة بالسودان: ندعو الجانبين للالتزام بتعهداتهما

أكدت الرياض وواشنطن وجود انتهاكات للهدنة التي اتفق عليها طرفا النزاع في السودان في 20 مايو بجدة، وطلبتا من الجانبين الالتزام بتعهداتهما، بحسب بيان مشترك أوردته وكالة أنباء "واس" السعودية.

وفي البيان، جددت "السعودية وأمريكا تأكيد أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار (قصير الأمد) والترتيبات الإنسانية في السودان والتي وقعت عليها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السعودية، في مدينة جدة، بتاريخ 20 من الشهر الحالي، بعد مضي خمسة أسابيع على النزاع المستمر، فالشعب السوداني بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية وإلى عودة الخدمات الأساسية، وهو ما سيكون ممكنا في ظل وقف إطلاق النار المؤقت".

وتابع البيان أن "ممثلين للجنة المتابعة والتنسيق اليوم في جدة انخرطوا في نقاشات بناءة حول المساعدات الإنسانية وإيصالها، وعملوا على ضم قيادات الجانبان للحديث عن الادعاءات بوجود انتهاكات لوقف إطلاق النار، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية لإغاثة المحتاجين".

وختم البيان أنه "نظرا لاستمرار معاناة الشعب السوداني كنتيجة لهذا النزاع المدمر، فإن الرياض وواشنطن تجددان التزامهما للشعب السوداني، وتطالبان بالتزام الجانبان بما وقعا عليه من التزامات لوقف إطلاق النار المؤقت لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية".